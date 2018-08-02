Нельсон Монте
№44
Защитник
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Команда
Риу Аве
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 июля 1995 (25) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 22:00
Риу Аве
4 : 4
Ягеллония
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Риу Аве
4
Ягеллония
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:20
Ягеллония
1 : 0
Риу Аве
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:20
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ягеллония
1
Риу Аве
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд