Жоржиньо (Жорже Интима)
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Лудогорец
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 сент. 1995 (25) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Лудогорец
0 : 1
Эспаньол
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лудогорец
0
Эспаньол
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Лудогорец
5 : 1
ЦСКА
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лудогорец
5
ЦСКА
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур