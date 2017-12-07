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Олимпиада
Хубал (Жуниор )
№33
Защитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 авг. 1993 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Зальцбург
3 : 0
Витория Гимараеш
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зальцбург
3
Витория Гимараеш
0
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Витория Гимараеш
1 : 0
Марсель
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витория Гимараеш
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Марсель
2 : 1
Витория Гимараеш
60'
60'
60'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Марсель
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
61'
61'
61'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур