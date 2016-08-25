Уго Башту
№3
Защитник
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Команда
Арука
Гражданство
Португалия
Дата рождения
14 мая 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
Олимпиакос
2 : 1
Арука
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Олимпиакос
2
Арука
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд