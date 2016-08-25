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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Руй Сакраменто
№85
Вратарь
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Команда
Арука
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 янв. 1985 (36) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:45
Олимпиакос
2 : 1
Арука
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Олимпиакос
2
Арука
1
был в запасе
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
22:00
Арука
0 : 1
Олимпиакос
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Арука
0
Олимпиакос
1
был в запасе