Йосип Посавец
№1
Вратарь
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Команда
Палермо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 марта 1996 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Хайдук
0 : 0
Стяуа
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
0
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
Хайдук
1 : 0
Славия
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хайдук
1
Славия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд