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Олимпиада
Самуэль Вилья
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 сент. 1994 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
Атлетико
5 : 1
Бетис
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
5
Бетис
1
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:30
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
был в запасе