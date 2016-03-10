Джо Райли
№49
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2016 10 марта 2016 чт 23:05
Ливерпуль
2 : 0
Манчестер Юнайтед
10.03.2016 10 марта 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Ливерпуль
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
5 : 1
Мидтьюлланд
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
5
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала