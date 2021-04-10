Тайлер Адамс
№14
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
США
Дата рождения
14 февр. 1999 (22) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Вердер
-:-
РБ Лейпциг
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
-
РБ Лейпциг
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 27 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:30
Арминия
0 : 1
РБ Лейпциг
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Фрайбург
0 : 3
РБ Лейпциг
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 84'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 84' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:30
Герта
0 : 3
РБ Лейпциг
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
72'
72'
72'
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:30
минуты: 63' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
минуты: 63' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 67'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 67' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Майнц
3 : 2
РБ Лейпциг
15'
70'
15'
70'
15'
70'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
15'
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
3
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
Штутгарт
0 : 1
РБ Лейпциг
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Кельн
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Хоффенхайм
0 : 1
РБ Лейпциг
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вердер
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Вердер
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Арминия
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
2
Арминия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур