Давид Фопала
№51
Нападающий
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
Челси
5 : 1
Манчестер Сити
35'
35'
35'
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
35'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
5
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала