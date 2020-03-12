Мэтт Полстер
№25
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
США
Дата рождения
8 июня 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
1
Байер
3
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала