Ромен Гэлл
№18
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
США
Дата рождения
31 янв. 1995 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
0
Мальме
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мальме
4
Динамо
3
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лугано
0
Мальме
0
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мальме
2
Лугано
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур