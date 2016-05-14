Милан Ивана
№21
Полузащитник
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Команда
Эльверсберг
Гражданство
Словакия
Дата рождения
26 нояб. 1983 (37) лет
Рост
171
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Дармштадт
0 : 2
Боруссия
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0
Боруссия
2
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:30
Майнц
0 : 0
Дармштадт
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
0
Дармштадт
0
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
Бавария
3 : 1
Дармштадт
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
3
Дармштадт
1
был в запасе