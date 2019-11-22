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Олимпиада
Хири Шелтон
№14
Нападающий
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Команда
Падерборн
Гражданство
США
Дата рождения
26 июня 1993 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
Боруссия
3 : 3
Падерборн
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
3
Падерборн
3
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
0 : 1
Аугсбург
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
0
Аугсбург
1
был в запасе
01.11.2019
01 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
01.11.2019
01 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 0
Фортуна
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2
Фортуна
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Майнц
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1
Майнц
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 3
Бавария
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2
Бавария
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 3
Фрайбург
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Падерборн
1
Фрайбург
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Байер
3 : 2
Падерборн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3
Падерборн
2
был в запасе