Джек Харрисон
№22
Полузащитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 нояб. 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
-:-
Лидс
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
-
Лидс
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
12'
12'
12'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
12'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Фулхэм
1 : 2
Лидс
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
3'
3'
3'
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
3'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
16'
16'
16'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
84'
84'
84'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
61'
90'
61'
90'
61'
90'
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
61'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
36'
36'
36'
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
36'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
88'
88'
88'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
88'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 12 тур