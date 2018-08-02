Эзекиэль Хенти
№21
Нападающий
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Команда
Фехервар
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
13 мая 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Рейнджерс
1 : 1
Осиек
90'
90'
90'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рейнджерс
1
Осиек
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Осиек
0 : 1
Рейнджерс
87'
87'
87'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Осиек
0
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:45
Осиек
2 : 1
Петрокуб
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Осиек
2
Петрокуб
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд