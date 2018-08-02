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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кекута Манне
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
30 дек. 1994 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
Сарпсборг 08
1 : 0
Санкт-Галлен
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сарпсборг 08
1
Санкт-Галлен
0
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:15
Санкт-Галлен
2 : 1
Сарпсборг 08
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Санкт-Галлен
2
Сарпсборг 08
1
был в запасе