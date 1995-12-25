Фредрик Аурснес
№17
Полузащитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 дек. 1995 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Мольде
2 : 1
Гранада
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Мольде
2
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Гранада
2 : 0
Мольде
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гранада
2
Мольде
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Хоффенхайм
0 : 2
Мольде
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Хоффенхайм
0
Мольде
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Мольде
3 : 3
Хоффенхайм
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мольде
3
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала