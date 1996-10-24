Диогу Вердашка
№5
Защитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 окт. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Боруссия
2 : 0
Порту
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Боруссия
2
Порту
0
был в запасе