Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мусса Марега
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Порту
Гражданство
Мали
Дата рождения
14 апр. 1991 (29) лет
Рост
185
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Порту
-:-
Челси
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
-
Челси
-
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 106'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 1' - 106' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
46'
46'
46'
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
46'
минуты: 1' - 66'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 66' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала