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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Реган Пул
№41
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
18 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
5 : 1
Мидтьюлланд
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
5
Мидтьюлланд
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
Мидтьюлланд
2 : 1
Манчестер Юнайтед
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мидтьюлланд
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе