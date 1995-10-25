Никлас Клингер
№21
Вратарь
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 окт. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
4
Майнц
0
был в запасе