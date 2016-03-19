Салливан Мартине
№33
Защитник
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Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Генгам
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
0
Генгам
1
был в запасе