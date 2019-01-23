Гаэтан Перрен
№33
Полузащитник
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Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 июня 1996 (24) года
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
Бержерац
2 : 3
Орлеан
77'
77'
77'
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
77'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
2
Орлеан
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала