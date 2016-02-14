Иманол Корраль
№33
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 марта 1994 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Леванте
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 24 тур