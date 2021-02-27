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Олимпиада
Кейнан Дэвис
№39
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2015/2016
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
-:-
Астон Вилла
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
-
Астон Вилла
-
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Астон Вилла
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2
Астон Вилла
0
был в запасе
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Астон Вилла
3
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Астон Вилла
3 : 4
Саутгемптон
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
3
Саутгемптон
4
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
Астон Вилла
7 : 2
Ливерпуль
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
7
Ливерпуль
2
был в запасе
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:45
Фулхэм
0 : 3
Астон Вилла
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0
Астон Вилла
3
был в запасе
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
Астон Вилла
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур