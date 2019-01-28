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Олимпиада
Жоэль Унтерзее
№27
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
11 февр. 1994 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2
Сампдория
4
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3
Эмполи
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
3 : 2
Аталанта
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3
Аталанта
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2
Удинезе
1
был в запасе
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
Наполи
5 : 1
Эмполи
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5
Эмполи
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1
Ювентус
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
Фрозиноне
3 : 3
Эмполи
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3
Эмполи
3
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:30
Эмполи
0 : 2
Рома
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0
Рома
2
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Парма
1 : 0
Эмполи
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1
Эмполи
0
был в запасе
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
Эмполи
1 : 1
Милан
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1
Милан
1
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Эмполи
0 : 1
Лацио
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
0
Лацио
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Дженоа
2 : 1
Эмполи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Эмполи
1
был в запасе