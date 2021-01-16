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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кевин Буа
№33
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
11 авг. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0
Севилья
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:00
Сокуэльямос
0 : 2
Леганес
7'
7'
7'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:00
7'
минуты: 1' - 65'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сокуэльямос
0
Леганес
2
минуты: 1' - 65' / Испания. Кубок, 1/32 финала