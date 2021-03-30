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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Домен Чернигой
№33
Полузащитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Словения
Дата рождения
18 нояб. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига европы групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Кипр
1 : 0
Словения
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
минуты: 58' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Кипр
1
Словения
0
минуты: 58' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
Россия
2 : 1
Словения
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Россия
2
Словения
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Словения
1 : 0
Хорватия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 64' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словения
1
Хорватия
0
минуты: 64' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур