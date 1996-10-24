Сандро Лаупер
№30
Полузащитник
Подписаться
Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
25 окт. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
49'
49'
49'
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала