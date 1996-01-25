Николас Хаас
№11
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
23 янв. 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2018 13 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Милан
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Аталанта
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Аталанта
1
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Дженоа
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3
Дженоа
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Торино
1
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
Беневенто
0 : 3
Аталанта
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0
Аталанта
3
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
Аталанта
0 : 0
Интер
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Интер
0
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
СПАЛ
1 : 1
Аталанта
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
СПАЛ
1
Аталанта
1
был в запасе
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Аталанта
1 : 2
Сампдория
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
1
Сампдория
2
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Удинезе
0
был в запасе
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Верона
0 : 5
Аталанта
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0
Аталанта
5
был в запасе
14.03.2018 14 марта 2018 ср 20:00
Ювентус
2 : 0
Аталанта
14.03.2018 14 марта 2018 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
Аталанта
1 : 1
Фиорентина
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Фиорентина
1
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:00
Кротоне
1 : 1
Аталанта
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
1
Аталанта
1
был в запасе
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
0
Аталанта
3
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 14:30
Аталанта
0 : 1
Наполи
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
0
Наполи
1
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:00
Рома
1 : 2
Аталанта
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1
Аталанта
2
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Аталанта
2
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
Аталанта
3 : 3
Лацио
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
3
Лацио
3
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
Торино
1 : 1
Аталанта
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1
Аталанта
1
был в запасе