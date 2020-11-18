Хекуран Криэциу
№71
Полузащитник
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Команда
Цюрих
Гражданство
Косово
Дата рождения
12 февр. 1993 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 84' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
минуты: 84' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур