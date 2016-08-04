Томислав Пульич
№13
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 марта 1983 (38) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:30
Сассуоло
3 : 0
Люцерн
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:30
минуты: 1' - 11'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сассуоло
3
Люцерн
0
минуты: 1' - 11' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд