Давид Цибунг
№1
Вратарь
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Команда
Люцерн
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
10 янв. 1984 (37) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
Люцерн
1 : 3
Олимпиакос
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Люцерн
1
Олимпиакос
3
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
Олимпиакос
4 : 0
Люцерн
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпиакос
4
Люцерн
0
был в запасе