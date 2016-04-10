Диего Кабальо
№43
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 февр. 1994 (27) лет
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Валенсия
2 : 1
Севилья
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
2
Севилья
1
был в запасе