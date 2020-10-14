Бенжамин Кололли
№70
Полузащитник
Подписаться
Команда
Цюрих
Гражданство
Косово
Дата рождения
15 мая 1992 (28) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Греция
0 : 0
Косово
90'
90'
90'
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 81'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Греция
0
Косово
0
минуты: 1' - 81' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Косово
0 : 1
Словения
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 83'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Косово
0
Словения
1
минуты: 1' - 83' / Лига наций. Лига С, 3 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
71'
71'
71'
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
71'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур