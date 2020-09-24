Флориан Камбери
№26
Нападающий
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Команда
Цюрих
Гражданство
Албания
Дата рождения
8 марта 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
Санкт-Галлен
0 : 1
АЕК
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Санкт-Галлен
0
АЕК
1
был в запасе