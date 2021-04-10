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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Мориц Бауэр
№32
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Австрия
Дата рождения
25 янв. 1992 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Уфа
-:-
Ахмат
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
-
Ахмат
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 22 тур