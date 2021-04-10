Мориц Бауэр
№32
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Австрия
Дата рождения
25 янв. 1992 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
-:-
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
-
Ахмат
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 22 тур