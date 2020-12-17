Жан-Пьерр Райнер
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Кадис
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
16 марта 1996 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:00
Понтеведра
2 : 1
Картахена
86'
86'
86'
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Понтеведра
2
Картахена
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/64 финала