Рэзван Попа
№56
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Румыния
Дата рождения
4 янв. 1997 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:45
Интер
3 : 1
Сампдория
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3
Сампдория
1
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
Верона
3 : 3
Интер
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3
Интер
3
был в запасе