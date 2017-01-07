Нассер Эль-Хайяти
№19
Нападающий
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
7 февр. 1989 (32) года
Рост
184
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Блэкберн
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
2
был в запасе