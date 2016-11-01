Хидде Юрьюс
№17
Вратарь
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 февр. 1994 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
ПСВ
1 : 2
Бавария
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ПСВ
1
Бавария
2
был в запасе