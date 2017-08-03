Якоб Ринне
№30
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Швеция
Дата рождения
20 июня 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:30
Альтах
3 : 1
Гент
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Альтах
3
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
Гент
1 : 1
Альтах
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
1
Альтах
1
был в запасе