Даниэль Барласер
№47
Полузащитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Турция
Дата рождения
18 янв. 1997 (24) года
Рост
184
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала