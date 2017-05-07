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Олимпиада
Начо Монсальве
№4
Защитник
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Команда
НАК Бреда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 апр. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
2015/2016
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:30
Депортиво
1 : 2
Эспаньол
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1
Эспаньол
2
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2
Депортиво
2
был в запасе