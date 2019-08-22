Найджел Хасселбайнк
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Суринам
Дата рождения
21 нояб. 1990 (30) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:30
Фейеноорд
3 : 0
Хапоэль
87'
87'
87'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Фейеноорд
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
Хапоэль
3 : 1
Норрчепинг
72'
72'
72'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
72'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
3
Норрчепинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:30
Кайрат
1 : 1
Хапоэль
46'
46'
46'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
Хапоэль
2 : 0
Кайрат
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
Хапоэль
1 : 0
Лачи
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хапоэль
1
Лачи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
Лачи
1 : 1
Хапоэль
63'
63'
63'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Лачи
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд