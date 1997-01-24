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Олимпиада
Алессио Да Крус
№38
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Торино
1 : 2
Парма
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1
Парма
2
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0
Фрозиноне
0
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:30
Дженоа
1 : 3
Парма
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1
Парма
3
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:00
Интер
0 : 1
Парма
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0
Парма
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Парма
2 : 2
Удинезе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2
Удинезе
2
был в запасе