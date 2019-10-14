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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Максим Михайлов
№11
Полузащитник
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Команда
Дачия
Гражданство
Молдова
Дата рождения
22 авг. 1986 (34) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Молдавия
0 : 4
Албания
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Молдавия
0
Албания
4
был в запасе
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Андорра
1 : 0
Молдавия
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Андорра
1
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур