Корентен Тирар
№33
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 окт. 1995 (25) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 16:00
Монако
1 : 0
Ницца
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1
Ницца
0
был в запасе