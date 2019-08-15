Эктор Хевел
№31
Полузащитник
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Команда
АДО Ден Хааг
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
Гент
3 : 0
АЕК
90'
90'
90'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 1
Гент
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
АЕК
3 : 0
Левски
75'
76'
75'
76'
75'
76'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
75'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
4'
4'
4'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
4'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд